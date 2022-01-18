Başakşehir'de hamile hemşireyi darbedenler tutuklandı

Kan alma işlemi sırasında darbedilen 6 haftalık hamile hemşireye saldıran şahısların, adliyede işlemleri tamamlandı. Saldırgan baba ve oğlu tutuklandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. bir hastadan kan almak istedi.

Bu esnada hemşire Gülhan D., hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı.

4 KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganlar, tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam etti. Hamile olması hatırlatılmasına rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

TUTUKLANDILAR

24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darbeden Rıdvan K. isimli baba ve oğlu Hüseyin K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"KAMU VİCDANI ADINA MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile bir hemşiremizi darbeden 4 kişiden 2'si Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiştir.

Üzüntümüzü telafi etmese de bu gelişmeyi camiamız ve kamu vicdanı adına memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, sağlık çalışanlarına yönelik bütün suçların yıldırıcı ve hukukun gücünü tam olarak gösteren cezalarla cezalandırılmasıdır." dedi.

"ALLAH'A HAVALE ETTİK"

Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabii ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış." dedi.

Saldırıya uğrayan hamile hemşirenin teyzesi: Çok acı çekmiş VİDEO



SALDIRGANLARDAN BİRİ ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞIYOR

Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Başkanı Yunus Şimşek, saldırganlardan birinin üniversitede görev yaptığını ifade ederek, saldırganların serbest kalmasını eleştirdi. Şimşek, kararın adil olmadığını ifade ederek, "Sağlıkta şiddet terörü her gün yaşanmakta. Sürekli sağlık çalışanlarımız bu şiddete maruz kalmakta. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir. Bu hastanede görevi başındaki gebe bir arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından ciddi şekilde şiddet terörüne maruz bırakılmıştır. Kendisi ve mesai arkadaşları gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etmiştir. Bu saldırganlar gözaltına alınmış, karakolda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmiş ve sabah da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. Canla başla görev yapan bu insanlara, gebe bir hemşireye, bebeğine hatta hizmet ettikleri insanlara tekme atan bu zihniyete verilen tutuksuz yargılama kararı ne kadar adildir? Gebe arkadaşımızın görev yaptığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Saldırganlardan birinin üniversitede çalıştığını öğrendik. Hemşire arkadaşımıza tekme atan o zihniyet şu an aramızda dolaşmakta." diye konuştu.













