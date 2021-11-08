Başakşehir'de demir tel üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de demir tel üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan 4500 metrekarelik alanda kurulu demir tel üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Fabrika bahçesinden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal tanklara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALI VE CAN KAYBI YOK

Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.