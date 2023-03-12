Başakşehir'de depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yandı Başakşehir'de, asrın felaketinden etkilenen depremzedelere gönderilmek için hazırlanan yardım malzemeleri yanarak kül oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye gönderilmek için ülke genelinde yardım kampanyaları düzenlendi.

Başta AFAD olmak üzere birçok sivil kuruluşlar ve dernekler de depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi Nedim Sokak'ta bulunan Umut Işığı Derneği'nde yardım kolileri hazırladı.

Bölgeye gönderilmeyi bekleyen ürünlerin bulunduğu dernek binasından yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangını fark edenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerin itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yardım malzemeleri yandı

Pazar tatil olduğu için kimsenin olmadığı dernekte, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri yanarak kullanılamaz hale geldi.