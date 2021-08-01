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    Başakşehir'de devasa uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki depoya yapılan baskında, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 ton kimyasal madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 01:40
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    Başakşehir'de devasa uyuşturucu operasyonu

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki depoya dün öğle saatlerinde baskın düzenlendi.

    3 TON UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Baskında eroin yapımında kullanılan yaklaşık 3 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Depoda bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

    Başakşehir de devasa uyuşturucu operasyonu #1

    1.5 TONLUK UYUŞTURUCU ÜRETİLEBİLİYOR

    Polis ekipleri, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde üretilebilecek olan kimyasalları vinçle ikinci kattaki depodan polis çekicisine yükleyerek el koydu.

    Kimyasal madde üretimi yapılan depoda ve ele geçirilen ürünlerde uzun süre inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri numuneler topladı.

    Başakşehir de devasa uyuşturucu operasyonu #2

    DOĞU İLLERİNE SEVKİYAT YAPILIYORDU

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın sonrasında Başakşehir'de bulunan depodan doğu illerine kimyasal hammadde sevkiyatının yapıldığı da öğrenildi.

    Başakşehir de devasa uyuşturucu operasyonu #3

    Başakşehir de devasa uyuşturucu operasyonu #4

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    Başakşehir de devasa uyuşturucu operasyonu #6

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