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Başakşehir'de devasa uyuşturucu operasyonu
- DHA
- 01.08.2021 - 01:40
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de bulunan sanayi sitesindeki depoya dün öğle saatlerinde baskın düzenlendi.
3 TON UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Baskında eroin yapımında kullanılan yaklaşık 3 ton asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Depoda bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.
1.5 TONLUK UYUŞTURUCU ÜRETİLEBİLİYOR
Polis ekipleri, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu madde üretilebilecek olan kimyasalları vinçle ikinci kattaki depodan polis çekicisine yükleyerek el koydu.
Kimyasal madde üretimi yapılan depoda ve ele geçirilen ürünlerde uzun süre inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri numuneler topladı.
DOĞU İLLERİNE SEVKİYAT YAPILIYORDU
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskın sonrasında Başakşehir'de bulunan depodan doğu illerine kimyasal hammadde sevkiyatının yapıldığı da öğrenildi.