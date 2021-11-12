Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı

İkitelli'de bulunan tek katlı dokuma atölyesi alevler içinde yandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını başlattığı iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Başakşehir İkitelli'de Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan dokuma atölyesinde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı atölyeden alevlerin yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SÖNDÜRÜLME ANI GÖZYAŞLARIYLA İZLENDİ

Atölyenin yandığını haber alarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın çıktı

BÜYÜK HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekiplerinin yarıdımıyla çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın iş yerinde büyük hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.



































