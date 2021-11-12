Euro
11.3838
0.29%
Dolar
9.911
0.08%
Altın
595.5
0.38%
Borsa
1.625
0%
Bitcoin
648.060
0.29%
BTXN Coin
22.10
-7.87%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı

    İkitelli'de bulunan tek katlı dokuma atölyesi alevler içinde yandı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını başlattığı iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı

    Başakşehir İkitelli'de Eskoop Sanayi Sitesi'nde bulunan dokuma atölyesinde sabahın  erken saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 400 metrekarelik tek katlı atölyeden alevlerin yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    SÖNDÜRÜLME ANI GÖZYAŞLARIYLA İZLENDİ

    Atölyenin yandığını haber alarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

    Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın çıktı

    BÜYÜK HASAR OLUŞTU

    İtfaiye ekiplerinin yarıdımıyla çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın iş yerinde büyük hasara neden oldu.

    Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #1


    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #2

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #3

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #4

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #5

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #6

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #7

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #8

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #9

    Başakşehir dokuma atölyesinde yangın çıktı #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir