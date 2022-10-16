Kavşakta drift atan sürücü, emniyet ekiplerinin radarına takıldı. Kısa sürede yakalanan şahsa ceza yağdı. Öte yandan sürücü belgesi de 60 gün süre ile iptal edildi.

Trafik magandalarının görüntüleri sık sık medyaya yansıyor...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Başakşehir'de otomobiliyle drift yapan kadın sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

Ekipler harekete geçti

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

DHA'nın aktarımına göre; kısa sürede kimliği tespit edilen şahsın S.T.M olduğu belirlendi.

Ceza yağdı

Ekipler tarafından yakalanan şahıs, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira, otomobil camlarının mevzuata uygun olmayan şekilde filmli olmasından 427 lira ve trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak maddesinden de 196 lira olmak üzere, toplamda 9 bin 944 lira cezası yazıldı.

Başakşehir'de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu VİDEO



Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu

Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi.

Sürücü S. T. M hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.











