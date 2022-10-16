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    Başakşehir'de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

    Kavşakta drift atan sürücü, emniyet ekiplerinin radarına takıldı. Kısa sürede yakalanan şahsa ceza yağdı. Öte yandan sürücü belgesi de 60 gün süre ile iptal edildi.
    • 16.10.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 13:10
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    Başakşehir'de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

    Trafik magandalarının görüntüleri sık sık medyaya yansıyor...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

    Başakşehir'de otomobiliyle drift yapan kadın sürücü, tehlikeye davetiye çıkardı.

    Ekipler harekete geçti

    O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.

    DHA'nın aktarımına göre; kısa sürede kimliği tespit edilen şahsın S.T.M olduğu belirlendi.

    Başakşehir de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu #1

    Ceza yağdı

    Ekipler tarafından yakalanan şahıs, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun drift yapmak maddesinden 9 bin 125 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 196 lira, otomobil camlarının mevzuata uygun olmayan şekilde filmli olmasından 427 lira ve trafik düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamak maddesinden de 196 lira  olmak üzere, toplamda 9 bin 944 lira cezası yazıldı.

    Başakşehir'de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu VİDEO

    Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu

    Ayrıca sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi.

    Sürücü S. T. M hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

    Başakşehir de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu #2

    Başakşehir de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu #3

    Başakşehir de drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu #4



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