Başakşehir'de durdurulan bir kişinin üzerinden kılıç çıktı

Başakşehir'de durdurulan bir kişinin üzerinden kılıç çıktı

Bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı.

KEMERDEN KILIÇ ÇIKTI

Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Başakşehir'de kemerin içinden kılıç çıktı VİDEO

İÇECEK KUTUSUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu.

Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti.

Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.