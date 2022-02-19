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    Başakşehir'de durdurulan bir kişinin üzerinden kılıç çıktı

    Bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 11:55
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    Başakşehir'de durdurulan bir kişinin üzerinden kılıç çıktı

    İstanbul’un Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri dün akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde, şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiyi durdurdu.

    Üst araması yapan ekipler, kişinin üzerindeki kemeri çıkardı.

    KEMERDEN KILIÇ ÇIKTI

    Kemerin içinde 60 santimetre uzunluğunda kılıç çıktı.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

    Başakşehir'de kemerin içinden kılıç çıktı VİDEO

    İÇECEK KUTUSUNDA UYUŞTURUCU BULUNDU

    Esenler'de ise bekçiler, sokak üzerinde bir kişiyi durdurdu.

    Üst araması yapılan kişinin elindeki içecek kutusu, bekçilerin dikkatini çekti.

    Kutunun içinin boş olduğunu fark eden bekçiler, kutuyu kırarak, gizli bölmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Başakşehir de durdurulan bir kişinin üzerinden kılıç çıktı #1

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