Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Ege ve Marmara kıyıları şiddetli lodosun etkisinde.

Birçok şehirde yaşamı olumsuz etkileyen etkili rüzgar ve yağış devam ediyor.

ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi.

Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama, kameralara yansıdı.

Başakşehir'de elektrik trafosu patladı VİDEO





