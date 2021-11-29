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    Başakşehir'de elektrik trafosu patladı

    Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:13
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    Başakşehir'de elektrik trafosu patladı

    Ege ve Marmara kıyıları şiddetli lodosun etkisinde.

    Birçok şehirde yaşamı olumsuz etkileyen etkili rüzgar ve yağış devam ediyor.

    ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

    Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi.

    Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama, kameralara yansıdı.

    Başakşehir'de elektrik trafosu patladı VİDEO

    Başakşehir de elektrik trafosu patladı #1

    Başakşehir de elektrik trafosu patladı #2

    Başakşehir de elektrik trafosu patladı #3

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