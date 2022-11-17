Engelli eşi Bekir Berber'in arkasından yürüyen Ayşe Berber, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Engelli koca, "Ben şimdi ne yapacağım? Tek başıma kaldım" dedi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde 56 yaşındaki Ayşe Berber, 58 yaşındaki engelli eşi Bekir Berber'le birlikte gezmeye çıktı.

Yolda tekerlekli sandalyeli eşinin arkasından yürüyen Ayşe Berber'e, M.Ç.'nin kullandığı 22 AF 806 plakalı otomobil çarptı. İki aracın arasına sıkışan Ayşe Berber, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.Ç. de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. M.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybetti

Yoğun bakımda tedavi edilen Ayşe Berber, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Berber, Arnavutköy Tayakadın Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Başakşehir'de eşi ölen engelli koca: Tek başıma kaldım VİDEO



"25 senedir bana bebek gibi baktı"

Kazayı anlatan engelli koca Bekir Berber, "Eşimle evden çıktık, durağa doğru gidiyorduk. Gezmeye çıkmıştık. Kaldırımın girişi kapalıydı, yolun kenarından giderken araba bize arkadan çarptı. Ben şimdi ne yapacağım? Tek başıma kaldım. O elim ayağımdı, ben 40 senelik evliyim. Ben başka ne yapabilirim. Bana kim bakacak, ben ne olacağım? Ben hastayım. Şekerim var tansiyonum var, aniden bayılıyorum. Mecbur benim arkamdan gelmek zorundaydı. 25 senedir bana bebek gibi baktı. Ben şimdi ne yapacağım? Sürücünün cezası neyse çeksin. Benim hayatım söndü, hayatım kaydı. Bir gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Ben devlete yalvarıyorum. Gereken neyse yapılsın. Ben maddi istemiyorum, manevi istiyorum. Benim hayatım söndü, benim çektiğim acıyı o da çeksin istiyorum." dedi.

"Şüphelinin tutuksuz yargılanıyor olması vicdanlarımızı yaralamıştır"

Aile avukatlarından Furkan Cıklaşahin de, "Olay günü merhum Ayşe Berber'in sağlık durumu göz önünde bulundurulmadan, şüphelinin tutuksuz yargılanıyor olması vicdanlarımızı yaralamıştır. Şüphelinin tutuklanması gerektiği kanaatindeyiz. Güvenlik kamerası izlendiğinde, açıkça görülüyor ki, kaza tamamen kasıtlı olarak işlenmiş. Kesinlikle ihmalden çok daha fazlası var. Biz gerekli yasal işlemlerin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"Caydırıcılık için tutuklu yargılanması gerekir"

DHA'nın haberine göre diğer aile avukatı Oğuzhan Akıncı ise, "Buna bir kaza diyemeyiz. Bunda bir kaza yok kasti hareket var. Görüntüler incelendiğinde şüpheli duruyor, yönünü çeviriyor ve tekrardan Ayşe Berber'in üzerine sürüyor. Burada bir hem yaralanma hem de ölüm olayı var. Ölen kişinin eşi Bekir Berber, engelli. O da hayatta tek başına kaldı. Tek desteğini kaybetti. Caydırıcılık için tutuklu yargılanması gerekir. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Onunla ilgili gerekli başvuruları yaptık. Savcılarımızın da gerekli soruşturmayı yapıp, kişinin yaptığı eylemin sonucunda kasti bir hareket olduğunu gördükten sonra tutuklu yargılanmaya çevireceğini düşünüyoruz. Dosyanın takipçisi olacağız." dedi.