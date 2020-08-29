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    Başakşehir'de etrafa ateş açan kişiye operasyon

    İstanbul Başakşehir'de gece bekçilerinin durdurmak istediği şüpheli şahıs, rastgele havaya ateş açarak bir binaya sığınırken, Özel Harekat birimi tarafından operasyon yapıldı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 23:49
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    Başakşehir'de etrafa ateş açan kişiye operasyon

    Akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde, bölgede görev yapan mahalle bekçileri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi.

    BEKÇİLERE SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

    Bekçilerin ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli belinden çıkardığı silahla havaya ateş açmaya başladı. Bir yandan silahı kafasına dayayan bir yandan da bekçilerden kaçmaya çalışan şahıs çevredeki bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Başakşehir'de etrafa ateş açan kişiye operasyon

    Başakşehir de etrafa ateş açan kişiye operasyon #1

    APARTMANDAKİLER ELLERİNİ KALDIRDI

    Polis ekipleri çevrede yoğun önlem alırken apartmanda oturan kişiler tek tek ellerini havaya kaldırarak aşağıya indi. Müzakereci polisler de şüpheli şahsı ikna çabalarını sürdürürken Özel Harekat polisleri de apartmana operasyon düzenlemek için hazırlık yaptı. Müzakere çabaları sürerken Özel Hareket ekipleri apartmana giriş yaptı. Bina içinde saklanan şahsın teslim olması yönünde ekiplerin müzakeresi sürüyor.

    Başakşehir de etrafa ateş açan kişiye operasyon #2

    ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

    Öte yandan şüpheli şahsın etrafa rastgele ateş açtığı anlar ve bekçilerin şahsı kovalaması kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde şahsın havaya ateş açtığı ve ara ara silahı kafasına dayadığı görülüyor. Bekçilerin de şüpheli şahsı kovaladığı da görüntülere yansıyor.

    Başakşehir de etrafa ateş açan kişiye operasyon #3

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