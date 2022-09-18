Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.266
-0.79%
BTXN Coin
7.65
-9.46%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Başakşehir’de ev basan şahsın, balkondan kaçtığı anlar

    Evlenmek istediği genç kızın evini basan şahıs, yakalanacağını anlayınca hayatını riske atıp, balkondan alt katın balkonuna sarktı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 18.09.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir’de ev basan şahsın, balkondan kaçtığı anlar

    İstanbul’da kendini “Cemal” olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yine yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi.

    Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.’den istedi fakat baba evliliği onaylamadı.

    Evine girdi

    Danie Ş. de,  şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

    Bunun üzerine şahıs, 15 Eylül günü genç kızın Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak'taki evine gelerek içeriye girdi.

    Yardım çığlığı

    Şahsı karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi.

    Şahıs, mutfağın kapısının camını kırınca da genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

    Başakşehir’de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç VİDEO

    Balkondan alt kata sarktı

    Danie Ş.'nin bağırması üzerine şahıs, balkona çıktı.

    Yakalanacağını anlayan şahıs, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı.

    O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Başakşehir’de ev basan şahsın, balkondan kaçtığı anlar #1

    Polis kaçan şahsı arıyor

    İHA’nın haberine göre şahıs, şans eseri yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı.

    Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri de, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Sivaslı usta, kemik taraklarıyla Çin’e kafa tutuyor
    Ekonomi

    Sivaslı usta, kemik taraklarıyla Çin’e kafa tutuyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir