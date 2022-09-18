Başakşehir’de ev basan şahsın, balkondan kaçtığı anlar

Evlenmek istediği genç kızın evini basan şahıs, yakalanacağını anlayınca hayatını riske atıp, balkondan alt katın balkonuna sarktı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da kendini “Cemal” olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yine yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi.

Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.’den istedi fakat baba evliliği onaylamadı.

Evine girdi

Danie Ş. de, şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine şahıs, 15 Eylül günü genç kızın Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak'taki evine gelerek içeriye girdi.

Yardım çığlığı

Şahsı karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi.

Şahıs, mutfağın kapısının camını kırınca da genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

Başakşehir’de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç VİDEO

Balkondan alt kata sarktı

Danie Ş.'nin bağırması üzerine şahıs, balkona çıktı.

Yakalanacağını anlayan şahıs, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis kaçan şahsı arıyor

İHA’nın haberine göre şahıs, şans eseri yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı.

Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri de, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.