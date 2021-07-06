Başakşehir’de geri giderken hem yayaya hem otomobile çarptı

Başakşehir’de geri giderken hem yayaya hem otomobile çarptı

Otomobili ile geri giderken bir yayaya çarpan sürücü ardından park halindeki otomobile çarptı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir’de seyir halinde olan bir sürücü, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir kavşağa geldikten sonra ne yapacağına karar veremedi.

Sürücü, otomobilini geri geri sürmeye başladı.

Önce yolda bulunan 3 yayadan birine çarpan araç, ardından park halindeki bir otomobile hafif bir şekilde çarptı.

TEPKİLERE ALDIRMADI

Sürücü ne çarptığı kişiye ne çevredeki vatandaşların tepkisine aldırdı.

Aracını sürmeye devam ederek bölgeden ayrıldı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başakşehir’de geri giderken hem yayaya hem otomobile çarptı VİDEO

