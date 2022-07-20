Petrol
106.57
-0.73%
Euro
17.9527
-0.09%
Dolar
17.5918
0.18%
Altın
966.06
-0.02%
Borsa
2525
0.93%
Bitcoin
426.200
6.34%
BTXN Coin
7.50
0.67%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı

    Günlerdir sosyal medyanın gündeminde olan ördekler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri tarafından teslim alınarak Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesine getirildi.
    • 20.07.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı.

    'Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı' yönünde paylaşılan görüntüler üzerine, emniyet birimleri çalışma başlattı.

    Görüntülerdeki kadının, Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.

    Ördeklerin sahibi, hayvanların koruma altına alınmasını istedi

    El Zuheyri'ye ulaşan ekipler, ördeklerin sahibinin Iraklı kadın olduğu ve ördekleri, kadının komşularının rahatsızlığı üzerine gölete bırakmak istediğini belirlendi.

    Park görevlileri tarafından müsaade edilmeyince tekrar ördeklerle eve dönen Zuheyri, kendisine ulaşan ekiplerden ördeklerin korunma altına alınmasını istedi.

    Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı VİDEO

    Başakşehir de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı #1

    HAYDİ ekipleri devreye girdi

    Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına giderek ördekleri teslim aldı.

    Söz konusu ördeklerin, HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda Ankara'ya getirildiği öğrenildi.

    Ördekler koruma altına alındı

    Ördekler, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alındı.

    DHA'nın haberine göre; ördeklere, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesindeki diğer hayvanlarla birlikte bakılacağı öğrenildi.

    Başakşehir de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı #2

    Başakşehir de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı #3

    Başakşehir de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı #4


    İlginizi Çekebilir

    63 yaşındaki Bettina Machler'den atlama şov
    Magazin

    63 yaşındaki Bettina Machler'den atlama şov

    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!
    Eğitim

    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir