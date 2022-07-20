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- Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı
Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı
- 20.07.2022 - 17:50
- Güncelleme : 20.07.2022 - 18:05
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı.
'Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı' yönünde paylaşılan görüntüler üzerine, emniyet birimleri çalışma başlattı.
Görüntülerdeki kadının, Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi.
Ördeklerin sahibi, hayvanların koruma altına alınmasını istedi
El Zuheyri'ye ulaşan ekipler, ördeklerin sahibinin Iraklı kadın olduğu ve ördekleri, kadının komşularının rahatsızlığı üzerine gölete bırakmak istediğini belirlendi.
Park görevlileri tarafından müsaade edilmeyince tekrar ördeklerle eve dönen Zuheyri, kendisine ulaşan ekiplerden ördeklerin korunma altına alınmasını istedi.
Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler koruma altına alındı VİDEO
HAYDİ ekipleri devreye girdi
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına giderek ördekleri teslim aldı.
Söz konusu ördeklerin, HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda Ankara'ya getirildiği öğrenildi.
Ördekler koruma altına alındı
Ördekler, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alındı.
DHA'nın haberine göre; ördeklere, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesindeki diğer hayvanlarla birlikte bakılacağı öğrenildi.