Başakşehir’de hamile hemşireye darp davasında tanık dinlendi

Kan alma işlemi sırasında darbedilen 6 haftalık hamile hemşirenin davasında tanık dinlendi. Tıbbi sekreter olan tanığı dinleyen saldırgan, “Benim eşim de hamile nasıl vurabilirim?” dedi.

İstanbul Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.'nin darbedilmesine ilişkin yargılanan Hüseyin Koçyiğit ve oğlu Rıdvan Koçyiğit davasında tanık dinlendi.

Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Rıdvan Koçyiğit, Hüseyin Koçyiğit ve Aycan Koçyiğit katıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

‘Başka hasta ile ilgileniyorum’

Tıbbı sekreter tanık Beytullah Yolcu, “Sanıkları tanımıyorum. Ben kan alma yerinde nöbet tutuyordum. Gülhan hemşire, hastanın kanını alıyordu. Trombosit işlemi sırasında kan alan hemşirenin işlem bitene kadar başında beklemesi gerekiyor. Olay günü trombosit cihazında sorun olduğu için beklemesi gerekiyordu. Hastalardan biri kalkmak için Gülhan hemşireden yardım istedi. Gülhan hemşire başka bir hastayla ilgilendiğini ve böyle bir görevi olmadığını söyledi.

“Adını ver seni işten attıracağım”

Hasta bu şekilde söylenerek odanın dışına çıktı. Odanın dışında bir kadın, 'Kan veren hastayı kim sinirlendirdi’ diyerek bu kişiyi işinden attıracağını söyledi. Bir süre sonra kan veren hasta bayıldı. Müdahale etmeye gittik. Daha sonra doktor Nisa geldi. 5 dakika bekledikten sonra içeri odaya aldık. Şu an huzurda bulunan Aycan’ın elinde poşet vardı. Diğer bayanda da poşet vardı. Aycan Koçyiğit, Gülhan hemşireye hitaben 'Adını ver seni işten attıracağım' dedi.

“Dilek hemşire ‘Hamile vurmayın’ dedi”

Sanık Aycan elindeki ayranı açarak müştekiye fırlattı. Ben engel olmaya çalıştım. Daha sonrasında Aycan saldırmadı. Diğer kadın şahıs saldırdı. Ancak nasıl saldırdığını görmedim. Sonra Rıdvan Koçyiğit’in Gülhan hemşireye yumruk attığını gördüm. Bu sırada hemşire yere düştü. Dilek hemşire ‘Hamile vurmayın’ dedi. Yere düştükten sonra bir iki kişinin vurduğunu gördüm ama kim olduklarını görmedim. Benim bilgin bundan ibarettir.” diye konuştu.

Rapor beklenecek

Sanık Rıdvan Koçyiğit, “Benim kendi eşim de hamile, bir kadına nasıl tekme atabilirim? Ben tekme- tokat saldırdıysam neden çocuk düşmedi?” dedi.

Diğer sanıklarda tanığın vermiş olduğu ifadeler reddetti.

DHA’nın haberine göre ara kararını açıklayan mahkeme, Gülhan D.’nın hamilelik durumu ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.