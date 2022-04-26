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Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı

Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı

Yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı. Görevli personellere saldıran ve tehditler savuran hasta yakını, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.