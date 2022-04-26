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    Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı

    Yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı. Görevli personellere saldıran ve tehditler savuran hasta yakını, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • 26.04.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:48
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    Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı

    İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunan yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı görmek isteyen hasta yakınına müsaade edilmedi.

    Adeta terör estirdi

    İzin verilmeyen hasta yakını hastane içinde terör estirdi.

    Çalışanlara saldıran ve tehditler savuran hasta yakını, hastanede bulunan diğer hasta ve yakınlarına da korku dolu anlar yaşattı.

    Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı ViDEO

    Güvenlik görevlileri araya girdi

    Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    İHA’nın haberine göre tartışma, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.

    Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı #1


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