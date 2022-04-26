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- Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı
Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı
Yoğun bakımda bulunan bir hastayı görmek isteyen hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı. Görevli personellere saldıran ve tehditler savuran hasta yakını, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 26.04.2022 - 16:30
- Güncelleme : 26.04.2022 - 17:48
İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bulunan yoğun bakım ünitesinde yatan bir hastayı görmek isteyen hasta yakınına müsaade edilmedi.
Adeta terör estirdi
İzin verilmeyen hasta yakını hastane içinde terör estirdi.
Çalışanlara saldıran ve tehditler savuran hasta yakını, hastanede bulunan diğer hasta ve yakınlarına da korku dolu anlar yaşattı.
Başakşehir’de hasta yakını, hastaneyi birbirine kattı ViDEO
Güvenlik görevlileri araya girdi
Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
İHA’nın haberine göre tartışma, güvenlik görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.