Başakşehir'de hatalı sollama kaza getirdi

Sürücüsü hatalı sollama yapan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolu yan yolda Altınşehir mevkisinde ara sokaktan yan yola çıkan taksi, çift yönlü trafikte sürücüsü hatalı sollama yapan kamyonet ile çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZA YAŞANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksiye, kendi şeridinde giden bir minibüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.