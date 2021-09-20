Başakşehir'de hırsızlar, bankadan çıkan adama akılalmaz tuzak kurdu

Muhasebeci genç adam, bankadan para çektiği sırada hırsızların tuzağına düştü. Hırsızların takibe aldığı şahıs, içinde yüklü miktar olan çantayı çaldırdı.

İstanbul Başakşehir'de bir şirketin muhasebecisi K.T., bir bankadan para çektikten sonra para dolu çanta ile otomobiline binerek ilerlemeye başladı.

Bir süre ilerledikten sonra otomobilin lastiğinin patladığını fark eden K.T., yaklaşık 1 kilometre sonra lastiği değiştirmek için durdu.

Otomobilin bagajından yedek lastiği çıkardığı sırada otomobile yaklaşan bir kişi aracın ön kapısından girerek çantanın içindeki paraları alıp hızla uzaklaştı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yedek lastiği bagajdan çıkardıktan sonra otomobilin kapılarını kilitlemek isteyen sürücü, aracın ön kapısının açık olduğunu fark etti. Hızla otomobilin içindeki çantayı kontrol ettiğinde ise çantanın içindeki paraların yerinde olmadığını gördü.

Polisi arayarak soyulduğunu bildirdirmesinin üzerine ekipler çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Banka ve olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları izleyen ekipler, görüntülerde motosiklet ile çantanın olduğu aracı takip eden iki kişiden birinin K.T. ile birlikte bankaya girdiği gördü.

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"BU İŞ ÇOK ÖNCEDEN PLANLANMIŞ"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan K.T., "Şirketim adına para çekmek için bankaya gelmiştim. Parayı çekip aracıma bindim. 30 metre gittikten sonra arabanın lastiklerinde bir sorun olduğunu fark ettim. Trafik müsait olmadığı için yaklaşık 1 kilometre sonra durdum. Sağ arka lastiğin patlak olduğunu gördüm. Lastiği değiştirmek için bagajdan stepneyi çıkardım. Arabada para olduğu için kapıları kilitlemek istedim ama kilitlenmedi. Şoför koltuğunun olduğu tarafa yöneldiğimde, kapının açık, çantanın ise yerde olduğunu gördüm. Soyulduğumu anladığımda polisi aradım. Polis geldi ve gerekli işlemleri yapacaklarını söylediler. Çevredeki kamera kayıtlarını incelediğimizde, soyguncuların bu işi çok önceden planladığı açıkça görülüyor."dedi.

"HAYRET VERİCİ ŞEKİLDE GELİYOR"

Lastiklerinin patlatılma şeklini anlatan genç adam, "Bankaya girerken, bir kişinin de peşimden bankaya girdiği ve hiçbir işlem yapmadığı gözüküyor. Bankadan çıktığımda da beni takip ediyor. Ben tam arabaya binerken, arka sağ lastiğime doğru eğilip kalktığı görülüyor. Sonradan fark ettim ki tam o anda arabanın lastiğini patlatmış. Bir motosikletle beni takip ediyorlar. Daha sonra aracı durdurduğum yerde, yolun karşısında bekliyorlar. Ben bagajdan stepneyi çıkarırken geliyor. Hayret verici bir şekilde geliyor. Paraları çıkarması 5 saniye bile sürmüyor. Çantanın içerisinde bankadan çektiğim 270 bin TL ile 500 dolar para vardı." ifadelerini kullandı.

"İŞVERENLERE KARŞI MAHCUBUM"

Yaşanan olaydan dolayı zan altında kalacağını ifade eden muhasebeci, "Ciddi anlamda psikolojim bozulmaya başladı. Şirket işverenlerine karşı çok mahcubum. Şirketimin ve benim ciddi bir mağduriyetim var. Hırsızlar bulunmadığı müddetçe, ben de zan altına kalacağımı düşünüyorum. İstanbul Emniyeti'nden ilgili teşkilatlara talimat vererek, bu işi hızlı bir şekilde çözmelerini istiyorum." şeklinde konuştu.