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- Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı
Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı
- İHA
- 04.03.2021 - 10:40
- Güncelleme : 04.03.2021 - 11:02
Başakşehir İkitelli’de Organize Sanayi Bölgesinde inşaat ürünleri satan bir iş yerine iş yüzü maskeli silahlı 4 kişi girdi.
Hırsızlar, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini bağlayarak etkisiz hale getirmesinin ardından iş yerine girdi.
İçerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı.
TAŞIYAMAYIP SÜRÜKLEDİLER
Ağır olan kasayı taşıyamayan hırsızlar kasayı metrelerce sürükledi.
Çelik kasayı arabaya yükledikten sonra bölgeden uzaklaştılar.
O anları güvenlik kameraları anbean kaydetti.
Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Hırsızlar tarafından bağlanan güvenlik görevlisi, kendi imkanları ile kurtuldu.
Görevlinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
KAMERALAR İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelendi.
ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri, olaydan sonra 3 araç değiştirdikleri tespit edildi.
Güvenlik kameraları üzerinden şüphelilerin kimliği tespit edildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.