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    Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı

    Maskeli ve silahlı olarak inşaat ürünleri satan bir iş yerine girmek isteyen hırsızlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra çelik kasayı da alıp kaçtı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 11:02
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    Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı

    Başakşehir İkitelli’de Organize Sanayi Bölgesinde inşaat ürünleri satan bir iş yerine iş yüzü maskeli silahlı 4 kişi girdi.

    Hırsızlar, silah tehdidiyle güvenlik görevlisini bağlayarak etkisiz hale getirmesinin ardından iş yerine girdi.

    İçerisinde 70 Bin TL bulunan çelik kasayı açmaya çalıştı.

    TAŞIYAMAYIP SÜRÜKLEDİLER

    Ağır olan kasayı taşıyamayan hırsızlar kasayı metrelerce sürükledi.

    Çelik kasayı arabaya yükledikten sonra bölgeden uzaklaştılar.

    O anları güvenlik kameraları anbean kaydetti.

    Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı VİDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Hırsızlar tarafından bağlanan güvenlik görevlisi, kendi imkanları ile kurtuldu.

    Görevlinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    KAMERALAR İNCELENDİ

    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelendi.

    Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı #1

    ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

    Yapılan incelemelerde, şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri, olaydan sonra 3 araç değiştirdikleri tespit edildi.

    Güvenlik kameraları üzerinden şüphelilerin kimliği tespit edildi.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerine 7 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlıların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

    Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı #2

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