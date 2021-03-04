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Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı

Başakşehir’de hırsızlar çelik kasayı sürükleyerek çaldı

Maskeli ve silahlı olarak inşaat ürünleri satan bir iş yerine girmek isteyen hırsızlar, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra çelik kasayı da alıp kaçtı.