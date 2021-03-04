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    Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı

    Bir nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 şahsın, 400 bin liralık mal çaldıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 09:25
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    Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı

    Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir nalbur dükkanına, gece saatlerinde 3 hırsız girdi.

    Kar maskeli takan 3 hırsız, nalbur dükkanından dakikalar içinde 400 bin liralık mal çaldı.

    DEĞERLİ EŞYA ARADILAR

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların ısrarla değerli eşya aradıkları görüldü.

    ÇELİK KASAYI ÇALDILAR

    Dükkanda duran içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı hırsızlar tarafından çalındı.

    Başakşehir de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı #1

    KAMERALARA YANSIDI

    Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Çalışmalar kapsamında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine el konuldu.

    Başakşehir de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı #2

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