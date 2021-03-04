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- Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı
Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı
Bir nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 şahsın, 400 bin liralık mal çaldıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
- İHA
- 04.03.2021 - 09:25
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir nalbur dükkanına, gece saatlerinde 3 hırsız girdi.
Kar maskeli takan 3 hırsız, nalbur dükkanından dakikalar içinde 400 bin liralık mal çaldı.
DEĞERLİ EŞYA ARADILAR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların ısrarla değerli eşya aradıkları görüldü.
ÇELİK KASAYI ÇALDILAR
Dükkanda duran içinde bir miktar para bulunan çelik kasayı hırsızlar tarafından çalındı.
KAMERALARA YANSIDI
Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine el konuldu.