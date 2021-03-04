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Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı

Başakşehir'de hırsızlar nalburda 400 bin liralık soygun yaptı

Bir nalbur dükkanına giren kar maskeli 3 şahsın, 400 bin liralık mal çaldıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.