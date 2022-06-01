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    Başakşehir'de İBB'nin su tankeri şarampole uçtu

    Kontrolden çıkan su tankerinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 01.06.2022 - 11:01
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    Başakşehir'de İBB'nin su tankeri şarampole uçtu

    İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyol Yan yol Altınşehir yönüne giden Yusuf A. idaresindeki su tankeri, kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği su tankeri bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

    2 yaralı

    Devrilen tankerden sürücü Yusuf A ile yanındaki şahıs yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Trafik normale döndü

    Kaza nedeniyle trafik bir süre olumsuz etkilendi. Vinçler yardımıyla tanker yuvarlandığı yerden kaldırılırken, trafik de normale döndü.

    Başakşehir de İBB nin su tankeri şarampole uçtu #1

    Başakşehir de İBB nin su tankeri şarampole uçtu #2


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