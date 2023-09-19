Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var Güvercintepe'de ilerleyen İETT otobüsü rampada kontrolden çıkarak devrildi. Yolcular otobüsten tahliye edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Megakent İstanbul'da her geçen gün bir başka toplu ulaşım krizi yaşanıyor.

Öyle ki her yeni günde İETT otobüslerinden birkaçının arıza yaptığı haberleri ile karşılaşmak mümkün.

Bugün yaşanan olay ise ufak bir arızayı aratır nitelikte.

Otobüs yokuşta devrildi

Başakşehir Güvercintepe'de ilerleyen İETT otobüsü kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs, rampada devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi.

Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)