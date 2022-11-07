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    Başakşehir'de İETT şoförü reklam panosuna çarptı

    Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan İETT otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedince reklam panosuna çarparak durabildi.
    • 07.11.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 14:44
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    Başakşehir'de İETT şoförü reklam panosuna çarptı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, saat 10.30 sırlarında seyir halindeki İETT otobüsü şoförü, bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybetti.

    Mecidiyeköy-Esenkent seferinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kamyonete vurdu.

    Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Şoförün durumu iyi

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Trafik normale döndü

    DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

    Başakşehir de İETT şoförü reklam panosuna çarptı #1

    Başakşehir de İETT şoförü reklam panosuna çarptı #2


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