Başakşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma

Gece saatlerinde restoranın önüne gelen kimliği belirsiz kişilerce, kapalı olan mekana ateş açıldı. Restoranda bulunanlar da karşılık verdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kısım Mahallesi'nde, bir restoranın önüne otomobille gelen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı restorana ateş açılırken, otomobille gelen ve kimliği belirlenemeyen şüpheliler kaçtı.

İKİ GRUP ARASINDA ÇATIŞMA

Şüphelilerin açtığı ateşe restoranda bulunanlar da karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada Haydar D. isimli bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, açılan ateş sonucu yaralanan Haydar D.'ye ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı.





POLİS İNCELEME YAPTI

Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



