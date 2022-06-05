Başakşehir'de işlenen cinayetin katil zanlısı, 2 yılın ardından yakalandı

23 yaşındaki Hasan Akbal’ı tek kurşunla şakağından vurarak öldürülmesinin ardından aranan Özcan Akhem, 2 senenin ardından kovalamacayla yakalandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, 8 Ağustos 2020 yılında Hasan Akbal, arkadaşına kıyafet teslim etmek için geldiği arazide, araç içinde vurulmuş olacak bulundu.

Akbal’ı bulan arkadaşı, kanlar içinde olan Akbal’ın kalbinden vurulduğunu zannedip bir süre tampon yaptı.

Oysa şakağından ağır yaralı olan Akbal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı lüks otomobilde görüldü

Katil zanlısı olduğu belirlenen Özcan Akhem (23) ise, olayın ardından kaçtı.

İHA’nın haberine göre; olayın ardından çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 senedir firari olan Özcan Akhem’in Eyüpsultan ilçesindeki bir sokakta olduğu tespit edildi.

Hemen harekete geçen polis ekipleri şahsın, lüks otomobilde olduğunu gördü. Bunun üzerine ekipler aracın önünü keserek “dur” ihtarında bulundu.

Polise silah çekti, vuruldu

Uyarıları dikkate almayan Akhem, polise silah çekti. Bunu gören ekipleri şahsı sol bacağından 2 kez vurarak yaraladı.

Kovalamaca yaşandı

Olayın ardından şahıs yaralı halde kaçmaya başlayınca polis ekipleri ile arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonucunda şahıs kaçtığı araçla bulvar üzerinde kontrolü kaybederek kaldırıma çıktı ve çelik çitlere çarparak durabildi.

Hemen araçtan inen polis ekipleri, muhafaza altına aldıktan sonra şahıs ambulansla Sarıyer Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı ve polis ekiplerinin de yaralanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Şahsın tedavisi sonrasında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.