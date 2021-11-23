Başakşehir'de kadın cinayeti: Eşini döverek öldürdü

Çalıştıkları tekstil atölyesinde kavga ettiği karısını döverek ölümüne sebep olan Mehmet Altıntaş, tutuklandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe'de aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı.

Bir süre sonra çiftin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ ACIMASIZCA DARBETTİ

Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Çalışma başlatan Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Altıntaş'ı saklandığı bir binanın bodrumunda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOCUKLARINI DIŞARI GÖNDERMİŞ"

Mahalle sakinlerinden Hikmet Tok, "Arada bir buraya gelip bir şeyler alıyordu. Bir samimiyetimiz yoktu sadece alışverişini yapıp gidiyordu. Tekstilde çalışıyordu. Olay hakkında bildiklerim bu kadar. Ben olayı görmedim. Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla yukarıda birini öldürdüklerini söylediler. Tekstilde çalışan kadın olduğunu söylediler. Adam çocuklarını dışarı göndermiş, 'biraz sonra anneniz gelecek' diyerek. Olaydan sonra olaydan sonra çocukları arayıp 'annenizi öldürdüm polis beni alsın' demiş. Olay hakkında duyduklarım bu kadar." dedi.

Öte yandan şüphelinin, cinayetin ardından aracına binerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de cani koca, eşini döverek öldürdü