Başakşehir'de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını öldürdü

Tartışma yaşadığı eşini 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayan Şemsettin T., yardım istemek için pencereye çıkan kadının boğazını keserek katletti.

İstanbul'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Başakşehir ilçesine bağlı Kayyum Sokak'ta yaşayan ve sürekli kavga ettikleri iddia edilen Şemsettin-Sema çifti, dün akşam saatlerinde tartışmaya tutuştu.

Tartışmanın alevlenmesiyle sinirlerine hakim olamayan Şemsettin T., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Sema T.'ye saldırdı.

Yardım için pencereye koştu kurtulamadı

Aldığı bıçak darbelerinin ardından yardım istemek için pencereye gelen Sema T., yaşamını yitirdi. Sema T.'nin evin duvarındaki kanlı el izi ve perdedeki kanların görülmemesi için mahalle sakinleri cama çarşaf bağladı.

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Cinayet 3 çocuğun önünde işlendi

Kavganın başından itibaren evde olan 3 çocuğun, annelerinin babaları tarafından bıçaklanmasını ve hayatını kaybetmesine tanık olduğu öğrenildi. Vahşi cinayetin ardından olay yerine gelen aile yakınları tarafından evden çıkarılan 3 çocuk, yakınlarının evine götürüldü.

Mahalleliden katile linç girişimi; polis engelledi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Şemsettin T.'yi gözaltına aldı. Şemsettin T.'nin evden çıkarılışı sırasında şüpheliye saldırmak isteyen mahalle sakinleri, polis tarafından güçlükle engellendi. Şemsettin T.'nin üzerine yürüyen vatandaşları, polis durdurmakta güçlük çekti. DHA'nın haberine göre hızlı bir şekilde polis aracına bindirilen Şemsettin T., emniyete götürüldü. Eşi tarafından öldürülen Sema T.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Kadın yardım isterken boğazını kesmiş"

Çiftin komşuları Faik Kartoğlu olayla ilgili knouşarak "Bildiğimiz kadarıyla bu evi yeni almışlar. Kocası çalışmıyor. Karısı kocasına çalış demiş. 10 gündür böyle bir problemleri varmış. Karnına bıçağı vurmuş, kadın cama çıkmış. Yardım isterken boğazını kesmiş. Allah kimsenin başına vermesin. Ev almışlar, taksitleri gelmiş." dedi.