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- Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada
Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada
Cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale etti.
- DHA
- 31.01.2021 - 10:43
- Güncelleme : 31.01.2021 - 10:59
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Atilla Altıkat Caddesi üzerinde bir şahıs, tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.
Araca binmemek için direnen kadının yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti.
TEPKİ GÖRÜNCE KADINI BIRAKIP GİTTİ
Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar çevredeki bir binada yaşayan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada VİDEO