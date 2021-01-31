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    Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada

    Cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale etti.
    • DHA
    • 31.01.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 10:59
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    Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada

    İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Atilla Altıkat Caddesi üzerinde bir şahıs, tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

    Araca binmemek için direnen kadının yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti.

    TEPKİ GÖRÜNCE KADINI BIRAKIP GİTTİ

    Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinden ayrıldı.

    Yaşananlar çevredeki bir binada yaşayan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Başakşehir'de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada VİDEO

    Başakşehir de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada #1

    Başakşehir de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada #2

    Başakşehir de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada #3

    Başakşehir de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada #4

    Başakşehir de kadını zorla aracına bindirmek isteyen adam kamerada #5

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