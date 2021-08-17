Başakşehir'de kamyonetin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Başakşehir'de kamyonetin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kırmızı ışıkta durmayan bir kamyonet, ortalığı savaş alanına çevirdi. Feci kazada araçlarında sıkışan 2 kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı-Arnavutköy yolunda kırmızı ışıkta bekleyen 34 DLS 020 plakalı otomobil, gelen kamyonetle tehlikeye girdi.

Otomobile çarpmamak için manevra yaparak geçmeye çalışan 34 SN 6406 plakalı kamyonet sürücüsü, sağ şeritte bekleyen 61 AZ 490 plakalı araca arkadan çarptı.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce savrulan ve yön değiştiren araçta bulunan 2 kişi, araçta sıkışarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Polis kaza ile ilgili olay yerinde çalışma başlatırken, trafik Arnavutköy yönünde yoğunlaştı.