Başakşehir’de kürekle 4 kediyi öldüren şahsın hapsi istendi

Eşine saldırdığı gerekçesi ile anne kedi ile 3 yavrusunu kürekle vurarak öldüren Kemal Dağhan Akdağ hakkında iddianame düzenlendi. Akdağ hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde bir anne kedi ile 3 yavrusu, Kemal Dağhan Akdağ (42) isimli bir şahıs tarafından kürekle vurularak öldürüldü.

Kedileri besleyen Ayşe Genç Usta’nın şikayeti üzerine yaşanan olay yargıya taşındı.

Soruşturma aşamasının tamamlanmasının ardından, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı.

2 KEDİNİN HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRDÜ

Hazırlanan iddianamede şikayetçi Ayşe Genç Usta'nın, Bahçeşehir'de yaşadığı bir sitenin bahçe kısmında yeni doğuran bir kediyi ve yavrularını beslemeye başladığı, olay günü olan 19 Mayıs 2021 günü şikayetçi Usta'nın kedileri beslemek için yanlarına gittiğinde 4 yavru kediden 2 tanesinin hareketsiz yattığını gördüğü, kontrol ettiğinde kedilerin ölmüş olduğunu fark ettiği belirtildi.

KÜREKLE KEDİLERE ÖLDÜRESİYE VURDUĞUNU GÖRDÜ

İddianamede, şikayetçi Usta'nın kedilerin ölümüne başka kedilerin sebep olduğunu düşünerek evine gittiği fakat Usta'nın evinden kedilere baktığı sırada bir erkek şahsın, elinde kürekle kedilere öldüresiye vurduğunu gördüğü ifade edildi.

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KEDİLERİN EŞİNE SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Şikayetçi Usta’nın hemen evinden çıkıp kedilerin yanına gittiği, ne yaptığını sorduğunda şüphelinin, kedilerin eşine saldırdığı ve bu nedenle kedileri öldürdüğü cevabını aldığı belirtildi.

Şikayetçi Usta'nın, kedilere baktığında anne kedinin de yerde hareketsiz yattığını gördüğü ve polisi arayarak şikayetçi olduğu, şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın ise kedilerin saldırması nedeniyle şikayetçi olacağını beyan ettiği kaydedildi.

KÜREK ADLİ EMANETE ALINDI

İddianamede şüpheli Akdağ’ın, kedilere kürekle vurduğunu kabul ettiği ve küreğin adli emanete alındığı ifadeleri yer aldı. Olayın tüm ülke çapında infiale sebep olduğu belirtildi.

OLAY GÜNDEME OTURDU

Ünlü isimler Deniz Akkaya ve Sinem Yıldız eşliğinde birçok hayvansever tarafından söz konusu vicdan yaralayan olayla ilgili 24 Mayıs 2021'de Bahçeşehir'de olayın protesto edildiği ülke gündemine oturduğu söylendi.

İddianamede, şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmişken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılmayacağı vurgulandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Akdağ hakkında, haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz şüpheli Akdağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Genç Usta'nın avukatı Cansın Mayda, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Avukat Mayda, açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“Ne yazık ki sadece müvekkilimi değil bütün Türkiye'yi derinden yaralayan çok üzücü bir olay ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu olaya ilişkin olarak soruşturma aşaması tamamlanmış ve kovuşturma aşamasına geçilmiştir. İddianame düzenlenmiştir.

“VAHİM OLAYIN ÖZETİ”

İddianamede yer alan 'Şüpheli Kemal Dağhan Akdağ'ın söz konusu kedinin eşine saldırmasından sonra tehlike geçmiş iken hırs ve intikam amacı ile özellikle kendisini savunamayacak olan yavru kedilere karşı giriştiği hunharca eylemin herhangi bir haklı neden sayılamayacağı' cümlesi vahim olayın özeti şeklindedir. Her ne olursa olsun kendisini savunamayacak birkaç günlük olan yavru kedilere, herhangi bir insanın şiddet uygulaması asla ve asla kabul edilemez.





“GEREKLİ YAPTIRIMIN UYGULANMASI POTANSİYEL FAİLLER AÇISINDAN FAZLASIYLA MÜHİMDİR”

Anne kedinin saldırmasına ilişkin olarak sanığın eşinin müşteki olduğu dosyada ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu tür olaylarda kişinin eyleminin cezasız kalmaması ve gerekli yaptırımın uygulanması potansiyel failler açısından fazlasıyla mühimdir. Bu sebeple hazırlanan iddianameden dolayı hayvan hakları savunucuları olarak tüm hayvanseverler adına büyük bir minnettarlık içerisindeyiz.

“ADALET YERİNİ BULACAKTIR”

Umuyoruz ki kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra sanık hak ettiği cezayı alacaktır ve adalet yerini bulacaktır. Tahin ve yavruları için adalet savaşımız sonuna kadar sürecektir."