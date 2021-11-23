Başakşehir’de, kuyumcudan 7 kilo altın çalındı

Kayaşehir Mahallesi’nde bir kuyumcu dükkanına giren şahıslar, 7 kilo altın çalarak kayıplara karıştı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Kayaşehir Mahallesi’nde kuyumcu dükkanını işleten çift, sabah erken saatlerde dükkanlarını açtı.

Dükkanı açtıktan sonra eşini rafları düzenlemek için dükkana bırakan ve kepenkleri yarım indirip toptancıya giden kişinin yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, kapıya bir araç ile yanaştı.

Bir kişi otomobilde beklerken, iki kişi silahlarla kuyumcu dükkanına girerek kadından tüm altınları almak istedi.

Direnen kadını dükkan içerisinde bulunan kapalı alana kilitleyen hırsızlar, yaklaşık 7 kilo altını alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar, dükkana doğru koşmaya başladı.

KOŞARAK YAKALAMAYA ÇALIŞTILAR

Hırsızların kaçtığını fark eden bir kişi, koşarak onları yakalamaya çalıştı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

“KADINI TAKİP ETMİŞLER HEMEN SALDIRMIŞLAR”

Esnaflık yapan ve hırsızları yakalamaya çalışan Abdurrahim Çelebi, olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Biz sabah saatlerinde burada komşularımız ile muhabbet ediyorduk hem de çalışıyorduk. Olay bir anda oldu, hanımefendi kapıyı açar açmaz onu içeriye alıp bir odaya kapatmışlar ve altınları almaya başlamışlar. Komşu bana koş dedi biz koşarak gittik, araba kaçıyordu. Kovalamaya başladık, karşısına araba ile çıkınca yakalayacağımızı düşündük, ters yönden gidiyordu zaten ama yakalayamadık. Araba da 3 kişi vardı, biz yardıma koştuk ama yetişemedik. 7 kilo altın çalmışlar iş yerinde kadın tek başındaymış, kocası piyasaya bakmak için Kapalıçarşı'ya gitmiş kadını takip etmişler hemen saldırmışlar.”