TEM otoyolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada bir kadın yaralandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi TEM otoyolu Altınşehir mevkisindeki viyadük üzerinde makas atarak ilerleyen sürücünün kullandığı 34 BZD 995 plakalı otomobil, Feyzullah Selçuk'un kullandığı 34 AR 4957 plakalı otomobilin arka tekerine çarptı.

Kaza sonrası makas atan sürücünün otomobili takla atarken, Feyzullah Selçuk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobilde çevresinde dönerek bariyerlere vurdu.

KAZA ANINI KAYDETTİ

Takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtulurken, bariyerlere çarpan otomobildeki yolculardan bir kadın ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza anı da o sırada cep telefonuyla kayıtta olan başka bir sürücünün uzaktan çektiği görüntülere yansıdı.

Başakşehir’de makas atan sürücü başka araca çaptı ViDEO

“ALLAH'TAN KEMERLER TAKILIYDI”

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol ortasında takla atan otomobil vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına alındı.

Kaza anını anlatan sürücü Feyzullah Selçuk, "Biz sağ şeritte ilerliyorduk. Arkadan makas ata ata geliyormuş. Bizim sağ arka lastiğe vurdu. Biz de döne döne bariyerlere çarptık. Allah'tan kemerler takılıydı. Eşim hafif yaralı, araba içinde 3 kişiydik.” diye konuştu.