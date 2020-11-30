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Başakşehir'de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Başakşehir'de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Motosikletli iki kurye, henüz belirlenemeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Bir sürücünün kornayla tepki gösterdiği kavga anı kameraya yansıdı.