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    Başakşehir'de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

    Motosikletli iki kurye, henüz belirlenemeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Bir sürücünün kornayla tepki gösterdiği kavga anı kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 10:30
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    Başakşehir'de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

    İstanbul Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

    TEKMELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

    Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü.

    O ANLAR KAMERADA

    Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor.

    Başakşehir'de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada ViDEO

    Başakşehir de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada #1

    Başakşehir de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada #2

    Başakşehir de motosikletli kuryelerin kavgası kamerada #3

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