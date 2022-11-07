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- Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi
Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi
İETT otobüsünün geçişini engelleyen ve hatalı park edildiği fark edilen otomobil, yolcular tarafından elleriyle kaldırılarak kenara çekildi. O anlar kamerada.
- 07.11.2022 - 13:48
- Güncelleme : 07.11.2022 - 13:51
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, caddedeki vatandaşların gayreti görenleri şaşkına çevirdi.
Seyir halindeki bir İETT otobüsü, hatalı park edilen otomobil nedeniyle yoluna devam edemedi.
Şoförün imdadına yolcular yetişti
Geçiş yapmakta zorlanan otobüsteki yolcular, araçtan inerek duruma müdahale etti.
Park halindeki otomobili elleri ile kaldırmaya çalışan vatandaşlar, en sonunda başararak aracı kenara çekti.
Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi VİDEO
O anlar kamerada
Yolcuların gayreti, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.