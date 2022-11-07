Haberler

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi

Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi

İETT otobüsünün geçişini engelleyen ve hatalı park edildiği fark edilen otomobil, yolcular tarafından elleriyle kaldırılarak kenara çekildi. O anlar kamerada.