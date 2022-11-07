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    Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi

    İETT otobüsünün geçişini engelleyen ve hatalı park edildiği fark edilen otomobil, yolcular tarafından elleriyle kaldırılarak kenara çekildi. O anlar kamerada.
    • 07.11.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:51
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    Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, caddedeki vatandaşların gayreti görenleri şaşkına çevirdi.

    Seyir halindeki bir İETT otobüsü, hatalı park edilen otomobil nedeniyle yoluna devam edemedi.

    Şoförün imdadına yolcular yetişti

    Geçiş yapmakta zorlanan otobüsteki yolcular, araçtan inerek duruma müdahale etti.

    Park halindeki otomobili elleri ile kaldırmaya çalışan vatandaşlar, en sonunda başararak aracı kenara çekti.

    Başakşehir'de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi VİDEO

    O anlar kamerada

    Yolcuların gayreti, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

    O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Başakşehir de otobüse engel olan otomobil, vatandaşlar tarafından çekildi #1


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