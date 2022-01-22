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- Başakşehir’de otobüste 'kayıp telefon' krizi
Başakşehir’de otobüste 'kayıp telefon' krizi
Otobüsteki bir yolcunun telefonunun kaybolması üzerine şoför kapıları kilitledi, polis çağırdı. Tıklım tıklım dolu olan otobüsteki yolcular tek tek aranırken, tepkiler de yükseldi.
- İHA
- 22.01.2022 - 13:29
- Güncelleme : 22.01.2022 - 13:32
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde Yenikapı - Bahçeşehir seferini yapan 146T hattındaki bir otobüs, durağa yanaşarak durdu.
Yolculardan biri şoföre telefonunun kaybolduğunu söyledi.
Şoför otobüsü durdurarak kapıları da kilitledi ve polis ekiplerine haber verdi.
YOLCULARIN ÜZERİ ARANDI
Otobüste bulunan çok sayıda yolcu, bu duruma itiraz etse de şoför kapıları açmadı. Tıklım tıklım dolu olan otobüste vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Daha sonra yolcular tek tek üst aramasından geçirilerek otobüsten indirildi.
TELEFON ÇIKMADI
Üst araması yapıldıktan sonra otobüsten indirilen yolcular bir başka otobüse nakledildi.
Tüm aramalara rağmen kayıp telefon bulunamadı.