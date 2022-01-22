Başakşehir’de otobüste 'kayıp telefon' krizi

Otobüsteki bir yolcunun telefonunun kaybolması üzerine şoför kapıları kilitledi, polis çağırdı. Tıklım tıklım dolu olan otobüsteki yolcular tek tek aranırken, tepkiler de yükseldi.