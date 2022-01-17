Ziya Gökalp Mahallesi'nde otomobil sürücüsü ile motosikletli tartıştı. İkilinin devam eden tartışmasının ardından otomobil sürücüsü, motosikletliye çarparak bölgeden hızla uzaklaştı.

İstanbul Başakşehir'in Ziya Gökalp Mahallesi'nde trafiğin yoğun olduğu bölgede ortalık karıştı.

Seyir halindeki motosikletli ile otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

MOTOSİKLETLİYİ OTOMOBİLİYLE DEVİRDİ

Tartışan sürücüler yol kenarında konuşmak için durduğu esnada otomobil sürücüsü, motosikletin üzerine arabayı sürdü. Ardından ise otomobilin kaput kısmıyla motosikleti devirdi.

BÖLGEDEN HIZLA KAÇTI

Daha sonra bölgede bulunan kalabalığa aldırış etmede gaza basan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Dehşete düşüren anlar ise olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Başakşehir'de otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçtı VİDEO