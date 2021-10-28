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- Başakşehir’de otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Başakşehir’de otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Anne ve babasının anahtarını içeride unuttuğu otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi, çocuğa zarar gelmemesi için büyük çaba sarf etti.
- DHA
- 28.10.2021 - 12:55
- Güncelleme : 28.10.2021 - 12:59
İstanbul Başakşehir’de alışveriş için araçlarını park eden çift, kısa süreliğine 1 yaşındaki Can isimli oğullarını bıraktı.
Minik Can, eline aldığı anahtarla oynarken otomobili kilitledi ve anahtarı da düşürdü.
CAMI KIRAMADILAR
Otomobilin yanına gelen çift, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı.
Çevredekilerin de yardımı ile camı kırmaya ve kapıyı açmaya çalışan çift, sonuç alamayınca itfaiyeden yardım istedi.
Başakşehir'de otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı VİDEO
İTFAİYE KURTARDI
Gelen itfaiye ekibi, elindeki araçla otomobilin kelebek camını kırarak kapıyı açmak için çalışma başlattı.
Camın dağılarak çocuğa zarar vermemesi için koli bandı da kullanan ekip, minik Can’ı kurtardı.
Çift, itfaiye ekibine teşekkür ederek uzaklaştı.