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Başakşehir’de otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Başakşehir’de otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Anne ve babasının anahtarını içeride unuttuğu otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi, çocuğa zarar gelmemesi için büyük çaba sarf etti.