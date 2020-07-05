Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Başakşehir’de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

    İstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 06:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Başakşehir’de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü #1

    İstanbul Başakşehir Kanunî Sultan Süleyman Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, 34 SRK 30 plakalı otomobil sürücüsü A.A. cadde üzerinde seyir halindeyken, önüne çıkan Ömer Çelik’i (65) fark etmeyerek çarptı.

    HAVAYA SAVRULARAK DÜŞTÜ

    Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Ömer Çalık, sert bir şekilde yere düştü. Aracını durduran sürücü arabasından inerek şahsa baktı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Hayatı tehlikelisi bulunan şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Çalık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenliği sağlayıp kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Başakşehir’de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü #2

    Görüş Bildir