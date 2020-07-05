Başakşehir’de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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İstanbul Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İstanbul Başakşehir Kanunî Sultan Süleyman Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, 34 SRK 30 plakalı otomobil sürücüsü A.A. cadde üzerinde seyir halindeyken, önüne çıkan Ömer Çelik’i (65) fark etmeyerek çarptı.

HAVAYA SAVRULARAK DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Ömer Çalık, sert bir şekilde yere düştü. Aracını durduran sürücü arabasından inerek şahsa baktı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hayatı tehlikelisi bulunan şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ömer Çalık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenliği sağlayıp kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.