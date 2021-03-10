Başakşehir'de otomobilin takla attığı anlar kamerada

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sitenin duvarına çarptı.

Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra yan dönüp karşı şeritte sürüklenmeye başladı.

HAFİF YARALANDI

Daha sonra da kaldırıma çarpan otomobil, takla atıp sitenin duvarına çarptı. İsmi öğrenilemeyen kadın kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü, çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye kaldırdı.

"HIZLI GELDİ"

Kazayı gören belediye işçisi Kemal Balca, "Sürücü biraz hızlı geldi. Ani şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje vurdu, duvara çarptı ve sırt üstü yattı. Geldik kadını çıkarttık. Ambulans geldi, aldı götürdü. Hafifti. Bilinci yerindeydi ama şok geçiriyordu." dedi.

















