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- Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi
Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi
- DHA
- 08.07.2021 - 17:27
- Güncelleme : 08.07.2021 - 17:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda droneli denetim düzenlendi.
Denetimlerde trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu.
TEDİRGİN DAVRANDI
Tedirgin davranışlar sergileyen otomobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koydu.
Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi VİDEO
ESRARLA YAKALANDI
Ekipler de otomobilde yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b maddeleri" gereğince idari işlem uygulandı.
HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A. sevk edildiği adli makamlarca da serbest bırakıldı.