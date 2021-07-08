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Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi

Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi

Emniyet şeridini ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.