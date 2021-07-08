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    Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi

    Emniyet şeridini ihlal eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından drone ile yapılan denetim sırasında tespit edilerek yakalandı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 17:34
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    Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule mevkii park alanı güney yolda droneli denetim düzenlendi.

    Denetimlerde trafikte seyir halindeyken emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil durduruldu.

    TEDİRGİN DAVRANDI

    Tedirgin davranışlar sergileyen otomobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltuğunun cep kısmına koydu.

    Başakşehir'de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi VİDEO

    Başakşehir de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi #1

    ESRARLA YAKALANDI

    Ekipler de otomobilde yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi.

    Gözaltına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b maddeleri" gereğince idari işlem uygulandı.

    Başakşehir de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi #2

    HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A.  sevk edildiği adli makamlarca da serbest bırakıldı.

    Başakşehir de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi #3

    Başakşehir de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi #4

    Başakşehir de şerit ihlali yapan sürücü, drone ile tespit edildi #5

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