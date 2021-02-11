Başakşehir’de sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uyarılar peş peşe gelirken, Başakşehir'de bir minibüsün sosyal mesafesiz şekilde kapıları açık dışarda yolcu taşıdığı görüntüler, izleyenlere ‘pes’ dedirtti.

Koronavirüs salgını başladığından beri maske, temizlik ve mesafe kuralları yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor.

Toplu taşıma araçlarında da mesafe kurallarına uyulması gerektiği söyleniyor.

Ancak virüs Türkiye’ye girdiğinden bu yana görüntü hala değişmiyor.

DOLULUKTAN DIŞARI SARKTI

İstanbul’da Başakşehir'den İkitelli istikametine giden bir minibüsteki mesafesiz yolcu taşımacılığı bu kadarına da pes dedirtti.

Görüntülerde, minibüsün fazla yolcudan dolayı açık kapılı şekilde yolda hızla seyrettiği ve bir yolcunun ise dışarıya sarktığı anlar yer aldı.

Başakşehir’deki minibüste sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı İZLE