Başakşehir’de su sıçratma kavgası kanlı bitti

İş yerinin önünü temizleyen İmren Ş., suyu komşusuna sıçratınca kavga çıktı. Pompalı tüfekle İmren Ş.’ye saldıran şahıs, çıkan arbedede vuruldu.

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin önünde İmren Ş. (50) iş yerinin önünü temizlediği sırada komşusu Servet B’nin (55) üzerine su sıçradı.

İkili arasında bu yüzden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Servet B., iş yerindeki pompalı tüfeğini alarak, İmren Ş’yi vurmak istedi.

TÜFEK ARADA PATLADI

Çıkan arbedede tüfek şahısların arasında patladı. Kurşun Servet B.’ye isabet etti. Ağır yaralanan Servet B. yere yığıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Servet B., hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, pompalı tüfeği ele geçirirken İmren Ş.’yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.