Başakşehir'de sürücü, aracıyla takla attı: 3 yaralı

Otomobile çarparak kaza yapan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada otomobiliyle refüje çarparak takla atarken, araçtaki sürücü ile birlikte iki kişi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Süzer Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Caddede hızla ilerleyen 34 TV 1626 plakalı otomobil sürücüsü, kavşakta E.C. idaresindeki 34 RU 2496 plakalı otomobile çarptı.

Kazadan sonra durmayıp kaçmaya çalışan 34 TV 1626 plakalı otomobil sürücüsü refüjde bulunan beton bariyerlere çarpınca otomobil takla attı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ters dönen otomobilde şoförle birlikte iki kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNE ÇEKİCİ ÇAĞRILDI

Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ters dönen otomobil nedeniyle trafik bir süre yan yoldan devam etti. Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.





















