Başakşehir’de süratli giden sürücü, virajı alamayınca çarptığı fabrikanın duvarı parçalayarak içeriye girdi.

Başakşehir-Arnavutköy yolunun Şamlar mevkisinde meydana gelen olayda, sürücü Murat Ş., yanında bulunan kardeşi Mertcan Ş. ve arkadaşları Mehmet Akif T. ile birlikte Başakşehir'e gitmek için yola çıktı.

Bu esnada hızlı gittiği için keskin virajI göremeyen sürücü, köşe başında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı parçalayan sürücü, fabrikanın bahçesine daldı.

2 KİŞİ ARAÇTAN FIRLADI

Feci kazada Murat ve Mertcan Ş. kardeşler araçtan dışarıya fırladı ancak arkadaşları Mehmet Akif T. kağıt gibi olan otomobilin arka kısmında sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kazada ağır yaralı Mehmet Akif T. ve Murat Ş. ile Mertcan Ş., Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Başakşehir'de sürücü çarptığı duvarı parçaladı VİDEO