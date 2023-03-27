Başakşehir'de taksi şoförü ile motosiklet sürücü arasında yol verme kavgası Gündüz saatlerinde yol verme kavgasında taksi şoförü bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünün üzerine yürürken, kurye ise taksiyi tekmeledi. O anlar kamerada.

İHA Trafikte sürücüler arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Tansiyonun yükseldiği olaylar, kavga ile sonuçlanıyor. Bu kez olayın adresi İstanbul. Başakşehir ilçesinde yol verme nedeniyle motosiklet sürücüsü ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Bijon anahtarı ile tehdit etti Araçlarından inen sürücüler birbirlerinin üzerine yürürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Bu sırada taksici bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünü tehdit ederken, kurye ise taksiyi tekmeledi. O anlar kamerada Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı tartışma anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.