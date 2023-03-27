İHA

Trafikte sürücüler arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor.

Tansiyonun yükseldiği olaylar, ile sonuçlanıyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul. Başakşehir ilçesinde yol verme nedeniyle sürücüsü ile şoförü arasında tartışma çıktı.

Bijon anahtarı ile tehdit etti

Araçlarından inen sürücüler birbirlerinin üzerine yürürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

Bu sırada taksici bijon anahtarı ile motosiklet sürücüsünü tehdit ederken, kurye ise taksiyi tekmeledi.

O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı tartışma anları ise cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de taksi şoförü ile motosiklet sürücü arasında yol verme kavgası