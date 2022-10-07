Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde taksi şoförü ile yolu uzattığını ifade eden müşterileri arasında tartışma çıktı. Hareket etmemekte ısrarcı taksi şoförü, müşterileri adreslerine gelmeden indirdi.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, taksi şoförü ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Kimliği belirsiz taksi şoförüne, Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken yolu uzattığını öne süren müşterileri tepki gösterdi.

Müşterilere itiraz eden taksi şoförü ile yolu uzattığını öne süren müşterileri arasında tartışma çıktı.

Yolcuları adrese gelmeden indirdi

Bir süre sonra aracını durduran taksi şoförü, çocukların da aralarında olduğu müşterin inmesini istedi.

Taksicinin hareket etmemekte direnmesi üzerine yolcular, inecekleri yere gidemeden araçtan indi.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir'de taksi şoförü tartıştığı müşterileri adrese gelmeden indirdi ViDEO





