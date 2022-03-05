Başakşehir’de taksici kahyasından VIP taksi şoförüne dayak

Alışveriş merkezi önünde taksiciler arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polisin olay yerine gelmesiyle yaşanan gerginlik sonlandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yolcu almak için bir alışveriş merkezi önüne yanaşan VIP taksi sürücüsü ile taksi durağında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu olayda taksi şoförü darbedildi.

ARKADAŞLARINI ARAYINCA DEVREYE POLİS GİRDİ

Kavganın hemen ardından darbedilen taksi şoförü diğer arkadaşlarına haber verdi.

Olayı duyan VIP taksi şoförleri kavganın yaşandığı alışveriş merkezinin önüne gelerek araçlarını park etti.

Polisin olay yerine gelmesiyle yaşanan gerginlik sonlandı.

Taksici kahyasından VIP taksi şoförüne dayak VİDEO