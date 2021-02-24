Çarptığı aracın sürücüsünü darbeden kamyon şoförünün o anları kameraya yansıdı.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, 34 ZU 0143 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Taraflar hasara bakmak için araçlarından inerken, kamyonet sürücüsü bir anda karşı tarafa bir saldırmaya başladı.

ÖNCE ÇARPTI SONRA DÖVDÜ

Kamyon şoförü tarafından darbedilen adamın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de trafikte darp