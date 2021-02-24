Euro
8.7132
0.89%
Dolar
7.1807
1.06%
Altın
414.64
0.51%
Borsa
1.483
-2.3%
Bitcoin
357.874
4.79%
EXEN Coin
16.84
0.05%
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Başakşehir'de trafikte darp

    Çarptığı aracın sürücüsünü darbeden kamyon şoförünün o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 19:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Başakşehir'de trafikte darp

    Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, 34 ZU 0143 plakalı otomobile arkadan çarptı.

    Taraflar hasara bakmak için araçlarından inerken, kamyonet sürücüsü bir anda karşı tarafa bir saldırmaya başladı.

    ÖNCE ÇARPTI SONRA DÖVDÜ

    Kamyon şoförü tarafından darbedilen adamın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Başakşehir'de trafikte darp

    Başakşehir de trafikte darp #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir