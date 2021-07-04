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    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

    Siren çalarak ilerleyen itfaiye aracını görünce panikleyen taksi şoförü ani fren yaptı. İtfaiye aracı, taksiye arkadan çarptı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 17:19
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    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

    İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, bir alışveriş merkezinden gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

    Siren çalarak seyreden itfaiye aracını görünce panikleyen ticari taksi şoförü frene bastı.

    Süleyman Demirel Bulvarı'nda itfaiye aracı, önünde duran taksiye arkadan sert bir şekilde çarptı.

    TAKSİ ÇARPMANIN ETKİSİ İLE SAVRULDU

    İçinde yolcusu bulunan taksi çarpmanın etkisiyle savruldu.

    Taksi şoförü ve yolcusu kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #1

    İLK MÜDAHALEYİ İTFAİYE ERLERİ YAPTI

    Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde bulunan itfaiye erleri yaptı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı.

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı VİDEO

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #2

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #3

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #4

    Başakşehir’de yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı #5

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