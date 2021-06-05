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    Başakşehir'de yol verme kavgası

    İki sürücü arasında başlayarak araçtakilerin de dahil olduğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 17:58
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    Başakşehir'de yol verme kavgası

    İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Masko Mobilyacılar Sitesi önünde, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Otomobillerden inen sürücüler ve otomobilde bulunanlar tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Kavgaya, çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Başakşehir'de trafikte yol verme kavgası

    Başakşehir de yol verme kavgası #1

    Başakşehir de yol verme kavgası #2

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