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    Başakşehir'de yol verme kavgasında aracını üzerlerine sürdü

    Bir sürücü, yol kavgasına girdiği iki kardeşin üzerine otomobilini sürdü.Kardeşleri yaralayan ve bir arabaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 11:22
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    Başakşehir'de yol verme kavgasında aracını üzerlerine sürdü

    İstanbul Başakşehir'de meydana gelen olayda, Ali Akkaya, kardeşinin kullandığı hafif ticari araçla işe gitmek için yola çıktı.

    İkitelli'de kavşağa geldikleri sırada bulundukları otomobili iddiaya göre başka bir otomobil sıkıştırdı. Diğer otomobilin içinde bulunan iki kişi, araç camını açarak Akkaya ve kardeşine küfretti. Yol verme tartışması bir süre daha devam etti.

    ÜZERLERİNE SÜRDÜ, ÇARPIP KAÇTI

    Bu sırada kullandıkları otomobilden sesler duyan Ali Akkaya ve kardeşi, arızayı kontrol etmek için araçtan indi.

    O sırada gelen tartışma yaşadıkları sürücü otomobiliyle araçlarından inerlerken Akkaya kardeşler ve önündeki bir otomobile çarptı.

    2 KARDEŞİ YARALADI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kardeş hafif yaralanırken, otomobilin de kapısı hasar gördü. Çarpan otomobil sürücüsü ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

    "CANİ GİBİ GELDİ BİZE ÇARPTI"

    Yaşadıklarını anlatan Ali Akkaya, "Yolda ilerlerken sol tarafımızdaki araç bizi sıkıştırdı. Sonra camı açıp bize yüksek sesle küfretti. Kardeşim aracı biraz ileriye aldı. Sonra bizim aracımızdan bir ses geldi. Arabadan inmeye çalışırken bu adam cani gibi geldi bize çarptı. 2 kişilerdi araçta. Silahla adam vurdun ya da bu şekilde araçla çarptın. İnsan hayatı bu kadar mı değersiz?" dedi.

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